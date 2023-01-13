ЕС решил создать стратегический запас необходимых лекарств

Европейский союз планирует создать стратегический запас лекарственных средств и с этой целью обязать производителей гарантировать их поставки. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель Европейской комиссии заявил изданию, что нехватка фармацевтических препаратов является "системным вызовом" для стран - членов союза. Необходимо обеспечить, по его словам, "стратегическую автономию" в снабжении основными лекарственными средствами, такими как парацетамол и пенициллин.

Разрабатываемый законопроект позволит "обеспечить доступ всех нуждающихся пациентов к лекарствам". Для этого планируется "ввести более строгие обязательства для поставщиков, улучшить доступность информации о запасах препаратов, а также требовать более раннего уведомления о дефиците".

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис проинформировала, что обсуждение с представителями индустрии уже состоялось. "Они осознают необходимость резко нарастить производство лекарств", - сказала она.

Всплеск сезонной заболеваемости в странах ЕС вкупе с сокращением экспорта из Китая привел к дефициту основных лекарственных средств. О нехватке сообщили практически все страны - члены Евросоюза. На прошлой неделе министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в письме Кириакидис потребовал от Еврокомиссии принять централизованные меры по решению данной проблемы.