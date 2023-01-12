Пашинян предостерег Варданяна и остальных сепаратистов от глупых заявлений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал проживающих в Карабахе армян избегать заявлений, способных еще больше обострить ситуацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выступая на заседании правительства, Пашинян отметил, что на фоне акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге важен более сдержанный подход к событиям в регионе, анализ происходящего.

Он призвал проживающих в Карабахе армян не обострять ситуацию.