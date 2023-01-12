В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика

Издание 19FortyFive оценило стоимость каждого американского бомбардировщика B-21 Raider в $751 млн. Он считается "самым крутым самолетом в мире", но эта цена может оказаться неподъемной для Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Портал указывает, что ВВС США могут купить 100 бомбардировщиков, потратив на эту закупку 75 млрд долларов.

"До сих пор представители министерства обороны и политики утверждали, что бомбардировщик поставят вовремя и в рамках бюджета, но это может измениться, поскольку программы закупок часто могут стать раздутыми и отставать от графика в любой момент процесса", - написано в публикации.