Германские НПЗ сокращают производство топлива

Нефтеперерабатывающие предприятия на востоке ФРГ столкнулись с трудностями после введения запрета на импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" и вынуждены сокращать производство топлива. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, отказ от трубопроводной нефти из РФ вынудил многие восточногерманские НПЗ сократить производственные мощности, чтобы справиться с нехваткой сырья. В частности, были затронуты перерабатывающие предприятия в Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

Так, НПЗ в городе Шведт, сейчас может задействовать только около 50% своих производственных мощностей, принимая сырую нефть по морю. Ранее это предприятие удовлетворяло более 90% потребительского спроса на сырую нефть в Берлине и его окрестностях. Телеканал уточняет, что с аналогичной проблемой столкнулся НПЗ в Лойне в Саксонии-Анхальт.

Хотя федеральное правительство Германии неоднократно обещало, что запасов сырой нефти хватит, локальный дефицит может сохраниться, проинформировал телеканал.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ ранее заявило, что ее нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не заказывают на 2023 год нефть из России, но поданы заявки для прокачки нефти из Казахстана.