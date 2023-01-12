Европа избежала опасности сокращения производства

В ближайшие годы странам Евросоюза, скорее всего, не придется сокращать производство из-за проблем с энергоносителями, такой опасности регион избегает. Об этом говорится в экономическом вестнике Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты регулятора отмечают, что высокие запасы природного газа, успехи в сокращении спроса и продолжающееся замещение российского газа альтернативными поставщиками и источниками энергии позволили говорить об отсутствии угрозы.

При этом в вестнике признали, что риски перебоев в энергоснабжении остаются повышенными, в первую очередь речь идет о ситуации зимы 2023-2024 годов. Описание относится к периоду до 2025 года включительно.