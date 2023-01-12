В армию Саудовской Аравии приняли более 255 женщин

Женский учебный институт вооруженных сил Саудовской Аравии выпустил 255 женщин-военнослужащих, которые получили высшее образование и будут служить в области обеспечения дипломатической безопасности, а также безопасности хаджа и умры (большое и малое мусульманские паломничества). Об этом сообщает The National, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония вручения дипломов прошла в присутствии министра внутренних дел принца Абдель Азиза бин Сауда и директора службы общественной безопасности генерал-лейтенанта Мохаммеда Аль Бассами.

Женщинам разрешили служить в армии Саудовской Аравии в феврале 2022 года в рамках программы Vision 2030, принятой в 2016 году для снижения влияния экспорта нефти на экономику страны, а также для увеличения международной торговли и развития светского имиджа королевства.

Требования для женщин, поступающих на службу в армию, отличаются от требований для мужчин только возрастом начала службы - вместо 17 лет он составляет 21 год. В остальном требования идентичны.