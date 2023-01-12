https://news.day.az/world/1527889.html По зерновому соглашению из Украины перевезено 17 миллионов тонн зерна - Мевлют Чавушоглу
По зерновому соглашению из Украины перевезено 17 миллионов тонн зерна - Мевлют Чавушоглу
По зерновому соглашению из Украины в страны мира перевезено 17 миллионов тонн зерна.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в рамках своего визита в Руанду.
Он отметил, что из 17 миллион тонн украинского зерна 5 миллион тонн было поставлено в страны Африки к югу от Сахары.
"На сегодняшний день более 60 процентов зерна отправлено в страны с низким и средним уровнем дохода. Цены на зерно на мировых рынках снизились на 8 процентов",- добавил Чавушоглу.
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