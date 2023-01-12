Францию ожидает новая волна инфляции

Французские экономисты предупреждают, что новый пик инфляции в стране придется на март. Как сообщила в четверг радиостанция RTL, повышение цен на отдельные товары может составить до 40%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, переговоры между производителями и торговыми сетями должны завершиться 28 февраля. Производители, как сообщает радиостанция, "могут поднять тарифы на свою продукцию на 10-40%". Экономисты ожидают, в частности, что цены в супермаркетах вырастут в первую очередь на макароны, консервы и хлеб.

По сведениям деловой газеты Les Échos, все дороже будет становиться французский багет, включенный недавно в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В 2022 году на его цену повлияло удорожание муки на 15% и взрывной рост тарифов на электричество. По свидетельствам владельцев булочных, их счета на электричество увеличились в последнем квартале минувшего года в десять и более раз.

На этом фоне уверенность французских семей в завтрашнем дне приближается к самому низкому уровню в истории страны, констатирует Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Индекс потребительской уверенности снизился в декабре до 82 пунктов, в то время как на протяжении четверти века оставался в среднем на отметке в 100 пунктов. По данным социологов, факторами снижения индекса стали оценки семьями своей финансовой ситуации и уровня жизни, ухудшившиеся возможности накопления и боязнь потерять работу.