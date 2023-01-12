В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников, сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 37-летний задержанный является членом преступной организации и специализировался на компьютерных технологиях. Ему предъявили обвинения в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием.

Преступная группировка, в которую входил арестованный, занималась в том числе кражами больших партий наркотических средств.