https://news.day.az/world/1527910.html В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников, сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, 37-летний задержанный является членом преступной организации и специализировался на компьютерных технологиях. Ему предъявили обвинения в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием.
Преступная группировка, в которую входил арестованный, занималась в том числе кражами больших партий наркотических средств.
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