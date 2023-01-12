Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III

Активисты британской организации Just Stop Oil ("Просто прекратите добывать нефть") отказались исключать возможность сорвать коронацию короля Великобритании Карла III, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. Об этом пишет Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель движения Алекс де Конинг заявил, что группа планирует масштабные акции в 2023 году. По его словам, подобные протесты привлекают большое внимание к климатическому вопросу. "К сожалению, нам, вероятнее всего, придется действовать активнее, потому что нужно больше изменений. Зачем нам замедляться?" - сказал де Конинг.

Участники движения заявили, что рассматривают возможность провести акцию в день коронации Карла III, которая должна состояться 6 мая 2023 года. Активисты фактически нацелились на это событие. "Это не исключено", - заявили они.