Малайзию и Индонезию возмутил законопроект Евросоюза

Крупнейшие мировые производители пальмового масла - Малайзия и Индонезия - возмутились новым законопроектом Евросоюза (ЕС) о поставках этого товара на рынки, написало издание Food Ingredients 1st, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новость дополняется.