https://news.day.az/world/1527919.html Малайзию и Индонезию возмутил законопроект Евросоюза
Малайзию и Индонезию возмутил законопроект Евросоюза
Крупнейшие мировые производители пальмового масла - Малайзия и Индонезия - возмутились новым законопроектом Евросоюза (ЕС) о поставках этого товара на рынки, написало издание Food Ingredients 1st, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
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