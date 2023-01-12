Германия не может выполнить план по увеличению численности бундесвера

Министерство обороны Германии при руководстве Кристины Ламбрехт не сможет выполнить план по увеличению численности военнослужащих до 203 тыс. солдат к 2025 году из-за демографического упадка и нежелания немцев нести военную службу. Об этом пишет Wirtschaftskurier, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению автора статьи, на фоне этих проблем оборонному ведомству придется значительно скорректировать кадровое планирование в сторону понижения. Согласно информации издания, по состоянию на ноябрь 2022 года в бундесвере числилось 183 тыс. военных.

Представитель министерства обороны подтвердила изданию, что возникли проблемы с кадрами, в связи с этим было принято решение привлечь до 203 тыс. военнослужащих к 2031 году.

"Перед бундесвером и другими работодателями стоит задача, которая становится все сложнее", - сказал спикер ведомства.