Британцев попросили не обогревать дома мангалами и походными печами

Лондонская пожарная бригада призвала жителей британской столицы не использовать мангалы и походные печи для обогрева домов. По словам спасателей, экономия на электричестве может слишком дорого стоить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - гласит обращение в аккаунте службы в Twitter.