https://news.day.az/world/1527937.html Британцев попросили не обогревать дома мангалами и походными печами
Британцев попросили не обогревать дома мангалами и походными печами
Лондонская пожарная бригада призвала жителей британской столицы не использовать мангалы и походные печи для обогрева домов. По словам спасателей, экономия на электричестве может слишком дорого стоить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - гласит обращение в аккаунте службы в Twitter.
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