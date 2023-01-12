В Шанхае отложили очередное расширение завода Tesla

Расширение завода по производству электромобилей Tesla Илона Маска в Шанхае отложено из-за опасений властей, связанных с безопасностью данных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно их информации, первоначально очередное расширение завода было запланировано на середину года. Реализация этого проекта позволила бы довести ежегодное производство автомобилей до 2 млн. Обеспокоенность в КНР по поводу расширения присутствия компании связана, по сведениям агентства, с системой спутниковой связи Starlink, которой также владеет Маск.

Однако, как подчеркивает Bloomberg, электромобили Tesla не оснащены оборудованием Starlink. Тем не менее у китайских властей продолжает нарастать обеспокоенность относительно безопасности данных. В 2021 году в Китае, как утверждает Bloomberg, была запрещена парковка электромобилей Tesla на территориях жилых комплексов военнослужащих из-за опасений по поводу возможного сбора конфиденциальной информации встроенными в них камерами.

Завод Tesla в Шанхае был открыт в 2019 году. После модернизации в прошлом году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y.