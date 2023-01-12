Стало известно о роли Telegram в беспорядках в Бразилии

Участники беспорядков в столице Бразилии использовали особую карту, которую распространяли через мессенджер Telegram для координации действий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На онлайн-карте под названием "Путешествие на пляж" вместо туристических мест указаны 43 города Бразилии, откуда можно было доехать на автобусах до "Вечеринки Сельмы", с контактами организаторов транспортных перевозок.

По версии журналистов, "Вечеринка Сельмы" - кодовое слово, которое использовали организаторы беспорядков в Бразилиа, чтобы скрыть подготовку к штурму государственных зданий в столице страны после президентских выборов.

Карта распространялась через группу в Telegram, в которой насчитывались 18 тыс. активных участников. Часть обсуждений, которые удалось сохранить журналистам, касались именно поездки до Бразилиа и вещей, которые нужно взять с собой.

"Важно, чтобы каждый взял с собой в том числе маску, чтобы не обжечься перцовым пирогом и солевой раствор, чтобы вытереться, если будете плакать от радости во время вечеринки", - говорится в одном из сообщений.