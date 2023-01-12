Премьер Франции готова провести пенсионную реформу, несмотря на протесты

Французские профсоюзы должны действовать более ответственно на фоне планов кабмина по пенсионной реформе, несмотря на наличие у граждан страны права на забастовку и демонстрации, считает премьер-министр Франции Элизабет Борн. По ее словам, протесты с их стороны лишь наносят вред жителям страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "реформа подразумевает ревалоризацию небольших пенсий для тех, кто работал всю жизнь, но чье пенсионное пособие является невысоким. Я призываю профсоюзы к ответственности. Очевидно, что у нас есть право на забастовку, на митинг, но я также думаю, что не стоит наказывать французов", - отметила Борн.

Как указала премьер Франции, она считает проект кабмина достаточно прогрессивным и не собирается от него отказываться. Она также подчеркнула, что продолжит убеждать граждан Пятой республики в необходимости проведения этой реформы.