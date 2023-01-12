Ожидается трехсторонняя встреча глава МИД Турции, РФ и Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что трехсторонняя встреча с коллегами из России и Сирии может состояться в начале февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Окончательной даты проведения встречи министров пока нет. Обсуждается вариант ее проведения в начале февраля", - сказал Чавушоглу.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее говорил о возможности личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом. Но ей, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел. Встреча глав военных ведомств трех стран состоялись 28 декабря 2022 года в Москве. По утверждению турецких СМИ, переговоры глав МИД могут пройти после визита Чавушоглу в США 17-18 января, где он планирует обсудить сирийский вопрос.