В Стамбуле прогремел взрыв

В швейном цехе, расположенном в бизнес-центре в районе Йылдызтепе в Стамбуле, произошел взрыв.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на DHA, на место происшествия отправлены пожарные и бригады скорой помощи.

Согласно информации, в результате взрыва есть пострадавшие.