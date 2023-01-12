https://news.day.az/world/1527951.html В Стамбуле прогремел взрыв - есть пострадавшие - ВИДЕО
В Стамбуле прогремел взрыв - есть пострадавшие - ВИДЕО
В швейном цехе, расположенном в бизнес-центре в районе Йылдызтепе в Стамбуле, произошел взрыв.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на DHA, на место происшествия отправлены пожарные и бригады скорой помощи.
Согласно информации, в результате взрыва есть пострадавшие.
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