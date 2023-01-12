Низкорослым женщинам в Турции запретили выходить на улицу

Губернатор Антальи Эрсин Языджи призвал женщин ниже 160 сантиметров не выходить на улицу из-за сильной бури. О вынужденном запрете сообщает местное издание Antalya Hakkinda на официальной странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, существует вероятность, что низкорослых женщин может унести ветер. В некоторых районах популярной у туристов турецкой провинции скорость его порывов достигала 100 километров в час.