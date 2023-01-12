https://news.day.az/world/1527961.html ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана
ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана
Евросоюз примет четвертый пакет санкций против Ирана из-за жесткого подавления протестов в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани на совместном заседании комитетов по зарубежным связям обеих палат парламента страны.
Таджани добавил, что этими санкциями Ирану передается четкий сигнал о прекращении казней протестующих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре