ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана

Евросоюз примет четвертый пакет санкций против Ирана из-за жесткого подавления протестов в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани на совместном заседании комитетов по зарубежным связям обеих палат парламента страны.

Таджани добавил, что этими санкциями Ирану передается четкий сигнал о прекращении казней протестующих.