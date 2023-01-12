Эрдоган поговорит по телефону с Путиным и Зеленским

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора 13 и 14 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает CNN Türk.

"Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной", - сказано в сообщении.