https://news.day.az/world/1527970.html Эрдоган поговорит по телефону с Путиным и Зеленским
Эрдоган поговорит по телефону с Путиным и Зеленским
Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора 13 и 14 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает CNN Türk.
"Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной", - сказано в сообщении.
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