Байден подтвердил, что юристы нашли новые секретные документы в его доме

Американский президент Джо Байден подтвердил, что юристы обнаружили в его доме новую партию засекреченных документов, об этом незамедлительно проинформировали Министерство юстиции США.

С данным заявлением американский лидер выступил в четверг в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первую партию секретных бумаг, относящихся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США, нашли в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета. По данным Белого дома, документы были обнаружены адвокатами Байдена в ноябре 2022 года. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Минюст США начал проверку в связи с произошедшим, чтобы решить, нужно ли провести дальнейшее разбирательство.

"Как я сказал ранее на этой неделе, люди знают, что я серьезно отношусь к засекреченным документам и засекреченным материалам, - отметил в четверг Байден. - Я также заявил, что мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки Министерства юстиции США. В рамках этой проверки мои юристы осмотрели другие места, где хранились документы, относящиеся к тому времени, когда я был вице-президентом. Они завершили осмотр прошлой ночью. Они обнаружили небольшое число документов с пометкой "засекречено" в местах хранения и шкафах для бумаг в моем доме, в моей личной библиотеке". "Министерство юстиции было незамедлительно оповещено", - подчеркнул он.

Белый дом также распространил заявление специального советника Байдена по юридическим вопросам Ричарда Саубера. В нем уточняется, что юристы американского лидера осмотрели его дома в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич в штате Делавэр. "Во время проверки юристы обнаружили среди личных и связанных с политикой бумаг небольшое дополнительное число документов, относящихся к администрации [44-го президента США Барака] Обамы и Байдена с пометкой "засекречено", - отмечается в заявлении. - Все, кроме одного из этих документов, были найдены в месте для хранения в гараже в доме в Уилмингтоне. Один одностраничный документ был найден среди хранившихся материалов в примыкающей комнате. В доме в Рехобот-Бич документов найдено не было".

Во время выступления Байдена в Белом доме один из журналистов спросил его, почему указанные секретные документы хранились в гараже рядом с автомобилем Corvette. "Кстати, мой Corvette находится в запертом гараже. Так что он не стоит на улице", - сказал в связи с этим американский лидер. Он также пояснил, что намерен более подробно высказаться на данную тему позднее.

Критика со стороны республиканцев

Республиканцы обвинили Байдена в несоблюдении правил, касающихся хранения секретных документов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), в частности, заявил в четверг: "Я думаю, что Конгресс должен расследовать это". Как он напомнил, Байден сам ранее критиковал предыдущего президента США Дональда Трампа за ненадлежащее обращение с документами. По мнению Маккарти, данный подход является примером двойных стандартов в администрации Байдена.

По сведениям источников телеканала CNN, первая партия указанных документов, обнаруженная в ноябре, касается, в частности, данных американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании.