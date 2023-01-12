Правительство Ливии привержено договоренностям с Турцией

Правительство Ливии заявило о приверженности условиям соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере с Турцией.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами в Руанде, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Комментируя решение одного из судов Ливии о приостановке действия ливийско-турецких договоренности по сотрудничеству в сфере разработки энергоресурсов, глава турецкой дипломатии сообщил, что Анкара подняла вопрос на уровне главы Правительства национального единства Ливии Абдульхамида Дибейбе.

Чавушоглу напомнил, что вышеуказанное соглашение было подписано 3 октября прошлого года в ходе визита турецкой делегации в Триполи, а подобного рода меморандумы не требуют одобрения парламента африканской страны.

"Суд постановил приостановить действие меморандума. Однако, это решение не носит окончательного характера. Хотелось бы отметить, что данный документ крайне важен для ливийского правительства и государства. В Триполи уверили, что привержены документу и будут отслеживать дальнейшие процессы", - сказал глава МИД Турции.

Комментируя вероятность новой трехсторонней встречи представителей Турции, РФ и сирийского режима, Чавушоглу не исключил, что она может состоятся в начале февраля. "Россия выступила с определенными предложениями по срокам встречи. Однако окончательно утвержденной даты нет. Факт в том, что мы в скором времени проведем подобную встречу", - сказал турецкий министр.

При этом он подчеркнул, что утверждения о согласовании к следующей неделе трехсторонней встрече глав МИД не отражают действительности.

Глава турецкой дипломатии также сообщил, что представители африканских стран выразили ему признательность за вклад в заключение и продление "зерновой сделки".