В Италии наблюдают устойчивый дефицит водных ресурсов

Италия испытывает дефицит водных ресурсов. Эксперты Национальной ассоциации консорциумов по управлению и охране орошаемых земель и вод подтверждают невозможность их восстановления при существующих уровнях запасов дождевой воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство ANSA.

По данным ассоциации, в настоящий момент запасов воды в крупнейших итальянских озерах на севере страны меньше, чем в январе 2022 года. Так, уровень заполнения озера Маджоре составляет 18%, Изео - 20,7%, Комо - 23,5%, а Гарда - на 36,4%. При этом прошлым летом, когда в Италии наблюдалась сильная засуха, уровень заполнения озер Маджоре и Комо составлял 22% и 25% соответственно.

Как отмечают специалисты, в горах наблюдается дефицит снега, в частности, на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах (порядка 20%). Это связано с тем, что в конце декабря температура была в целом на 4 градуса выше средней. В свою очередь операторы туристических объектов предупреждают о возможном ущербе в размере €50 млн из-за нехватки снега. Во время встречи с представителями профильных ассоциаций министр туризма Даниэла Сантанке допустила в том числе искусственное оснежение склонов и финансирование работы подъемников.

Кроме того, ученые установили, что в Альпах снежный покров начал исчезать почти на месяц раньше по сравнению со средним показателем за последние 600 лет.