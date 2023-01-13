В Эфиопии силовики ведут поиск более 400 бежавших из тюрьмы заключенных

Полиция и сотрудники служб безопасности Эфиопии ведут поиск около 480 заключенных, включая членов повстанческих группировок, которые совершили массовый побег из тюрьмы в городе Буле-Хора на юге страны.

Об этом сообщила в четверг британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вооруженная группа атаковала тюрьму 8 января, убив пятерых надзирателей, отмечает она. В результате все содержавшиеся в тюрьме заключенные бежали. Информации о том, сколько из них удалось поймать и вернуть к месту заключения, нет.

Власти возложили ответственность за налет на боевиков из группировки "Армия освобождения Оромо". Она является военным крылом партии "Фронт освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.