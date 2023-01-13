https://news.day.az/world/1528012.html США начали активно перебрасывать танки Abrams в Восточную Европу
США начали активно перебрасывать танки Abrams в Восточную Европу
США массово перебрасывают вооружения Польше и Латвии для укрепления восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Боевые машины доставляют в голландский порт Флиссинген. Оттуда их отправят в Польшу и Литву, чтобы усилить восточный фланг альянса.
"В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники"", - заявил курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам.
Так, в Польшу и Латвию доставят танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.
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