США начали активно перебрасывать танки Abrams в Восточную Европу

США массово перебрасывают вооружения Польше и Латвии для укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Боевые машины доставляют в голландский порт Флиссинген. Оттуда их отправят в Польшу и Литву, чтобы усилить восточный фланг альянса.

"В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники"", - заявил курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам.

Так, в Польшу и Латвию доставят танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.