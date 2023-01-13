Пентагон заявил о необходимости поставок танков Украине

Американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил о необходимости поставок оружия Киеву.

"Мы выражаем абсолютную поддержку, когда речь идет о каких-либо средствах обороны, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - подчеркнул он. Райдер пообещал, что США и дальше будут изучать варианты поддержки ВСУ.