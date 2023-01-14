Убит брат одного из основателей движения BLM
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Убийство брата одного из основателей движения BLM  полицейскими в Лос-Анджелесе.

Кенан Андерсон скончался после множественного применения полицией электрошокера...

Задержан был Андерсон как инициатор ДТП.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.