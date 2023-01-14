https://news.day.az/world/1528038.html Убит брат одного из основателей движения BLM - ВИДЕО
Убит брат одного из основателей движения BLM - ВИДЕО
Убийство брата одного из основателей движения BLM полицейскими в Лос-Анджелесе.
Кенан Андерсон скончался после множественного применения полицией электрошокера...
Задержан был Андерсон как инициатор ДТП.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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