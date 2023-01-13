Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

Национальная разведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет офиса директора национальной разведки США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часть из них была идентифицирована как воздушные шары или беспилотники. При этом происхождение 171 из них остается невыясненным.

Ранее сообщалось, что американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), который является профессиональным сообществом в области аэрокосмической инженерии, запускает проект по изучению влияния неопознанных летающих объектов (НЛО) на гражданскую и военную авиацию.

По информации издания, данный институт, который включает крупнейших подрядчиков Минобороны США и NASA, "создал три комитета по изучению технологии, как (неопознанные) вторжения влияют на безопасность пилота и пассажира".

Как сообщается, AIAA намерена координировать свою работу в рамках нового направления с государственными агентствами и международными исследователями.

В публикации также сказано, что об участии AIAA стало известно после того, как конгресс США предпринял дополнительные шаги для вовлечения экспертов Пентагона и разведывательных агентств в изучение НЛО.