У берегов Осака умер восьмиметровый кит

Кит, который на протяжении нескольких дней находился в реке Йодо близ японского города Осака, умер. Об этом 13 января сообщило японское издание 47News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, утром сотрудники аквариума "Кайюкан" приблизились к киту на лодке, чтобы проверить, дышит ли он. После обследования эксперты подтвердили, что заблудившийся кит мертв.

"Он оставался на одном и том же месте в течение нескольких дней, и никто не видел брызг от дыхания",- сообщает японское СМИ.