https://news.day.az/world/1528120.html У берегов Осака умер восьмиметровый кит - ВИДЕО
У берегов Осака умер восьмиметровый кит - ВИДЕО
Кит, который на протяжении нескольких дней находился в реке Йодо близ японского города Осака, умер. Об этом 13 января сообщило японское издание 47News.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, утром сотрудники аквариума "Кайюкан" приблизились к киту на лодке, чтобы проверить, дышит ли он. После обследования эксперты подтвердили, что заблудившийся кит мертв.
"Он оставался на одном и том же месте в течение нескольких дней, и никто не видел брызг от дыхания",- сообщает японское СМИ.
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