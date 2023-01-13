Международная организация труда посчитала безработных

На каждого безработного мужчину в мире приходится две безработные женщины, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ведомства, в глобальном масштабе в 2022 году уровень занятости женщин составил 47,4% в сравнении с 72,3% для мужчин.

"Разрыв в 24,9 п.п. означает, что на каждого экономически неактивного мужчину (безработного. - прим. ред.) приходится две неактивные женщины", - говорится в отчете.

В организации также отмечают, что уровень безработицы среди молодежи 15-24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения. Таким образом, из пяти человек указанного возраста более одного - 23,5% - не имеют работы, профессиональной подготовки или не учатся.