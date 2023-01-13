МИД Китая обвинил США

Соединенные Штаты пытаются сохранить собственную гегемонию и злоупотребляют мерами экспортного контроля. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С целью сохранения собственной гегемонии и в личных интересах США вновь и вновь злоупотребляют экспортным контролем, политизируют научно-технические и торговые вопросы", - отметил он.

В Пекине подчеркнули, что действия Вашингтона подрывают правила рыночной торговли и наносят ущерб производителям в Китае и в мире. В внешнеполитическом ведомстве КНР добавил, что "Китай будет решительно защищать свои интересы".