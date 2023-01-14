В Испании рекордно выросли цены на продукты

Стоимость продуктов питания в Испании выросла в декабре прошлого года до рекордно высокого показателя. Об этом сообщил в пятницу институт статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, цены на продовольственные товары в декабре увеличились в среднем на 15,7% в годовом исчислении, достигнув "самого высокого уровня с начала" наблюдений в январе 1994 года. В институте обратили внимание на рост стоимости молока, сыра, яиц, масла, воды, безалкогольных напитков и мяса.

При этом инфляция в Испании замедлилась с 6,8% в ноябре до 5,7% в декабре. Это самый низкий показатель за весь прошлый год.

Ранее правительство королевства одобрило новый пакет помощи для смягчения экономических и социальных последствий кризиса на Украине. В частности, антикризисные меры предусматривают снижение НДС на ряд продуктов питания в течение шести месяцев.