В Италии производство энергии снизилось более чем на 16%

Производство энергии, в том числе электрической, сократилось в Италии в ноябре 2022 года на 16,2% в годовом выражении и на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило в пятницу Национальное статистическое агентство Istat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается, данное сокращение обуславливает общие показатели объема производства, которое падает с сентября. Так, в ноябре 2022 года производство сократилось на 0,3% по сравнению с октябрем. В годовом выражении сокращение объема производства оценивается в 3,7%.

В Италии констатируется снижение спроса на энергоносители в связи с повышением цен на них. По мнению экономистов, причина снижения производственных темпов также объясняется дороговизной энергоносителей и сырья.