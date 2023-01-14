Крупнейшая экономика Европы ускорила рост

ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, по итогам 2022 года вырос на 1,9 процента, что лучше прогнозов экспертов, которые говорили о росте 1,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического бюро страны (Destatis) передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ускорение роста произошло на фоне снижения цен на природный газ и уверенности в прохождении зимнего периода. В 2021 году ВВП страны вырос на 2,6 процента, на показатели нынешнего года повлияла ситуация вокруг конфликта в Украине.