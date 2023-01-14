Зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19
Новый антирекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в Японии, сообщает Kyodo.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что это самый высокий уровень за все три года пандемии.
В целом за первые 10 дней января в Японии умерли 3100 человек. От всех летальных случаев 97% приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
Ранее ученые из Университета Флориды продемонстрировали дополнительные доказательства того, что грудное молоко женщин, вакцинированных против COVID-19, обеспечивает защиту младенцев, которым вакцинация не подходит из-за возраста. Исследование опубликовано в Journal of Perinatology.
В исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. Ученые проанализировали грудное молоко женщин и образцы стула детей. В исследовании также измерялись и тестировались антитела, обнаруженные в плазме крови и грудном молоке матерей вскоре после вакцинации, а также через шесть месяцев.
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