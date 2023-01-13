ВОЗ обратилась к людям с симптомами COVID-19

ВОЗ рекомендует людям с симптомами COVID-19 изолироваться на 10 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом ведущий специалист программы ВОЗ по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз заявила в рамках брифинга в Женеве.

"В новых рекомендациях ВОЗ людям с симптомами COVID-19 рекомендуется изолироваться на 10 дней, без симптомов инфекционного заболевания рекомендуется пять дней изоляции", - сказала Диаз.