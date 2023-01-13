Неопубликованные фото принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Архивные фотографии принцессы Дианы, сделанные во время ее присутствия на спуске на воду судна "Корнуолл" в 1985 году, могут быть проданы на аукционе за £800. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редкие фотографии принцессы Дианы были обнаружены в книжном магазине в Восточном Сассексе. На снимках королевская особа запечатлена на мероприятии по спуску на воду яхты H.M.S. Cornwall. Изображения будут выставлены на аукционе Charles Miller Ltd в конце 2023 года.

Предполагается, что фотографии с леди Ди, привествующей военнослужащих ВМС в Глазго, не опубликованы, потому что предназначались для личного пользования британской судостроительной фирмой Yarrow Shipbuilders.

Для выхода в тот день принцесса Диана выбрала черно-белый блейзер, майку в полоску, однотонную шляпу и дополнила наряд простым клатчем.