Европа закупилась газом на 100 млрд евро

В третьем квартале 2022 года Европа закупилась газом на 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетии, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

Чистый импорт газа в Евросоюз (ЕС) в июле-сентябре вырос на 2 процента в годовом исчислении, на 1,4 миллиарда кубометров. Столь высокие траты на топливо позволили региону быстро заполнить газохранилища и удержать запасы на высоком уровне - в конце сентября средний уровень заполнения ПХГ в регионе составил 89 процентов, что на 14 процентных пункта выше, чем в 2021 году.

Импорт российского газа в третьем квартале 2022 года заметно сократился, отметили в ЕК. За этот период Европа получила на 74 процента меньше топлива, чем годом ранее, при этом трубопроводный импорт через Беларусь снизился на 96 процентов, по "Северному потоку" - на 85 процентов, через Украину - на 63 процентов. Поставки по "Турецкому потоку" выросли на 21 процент, так как основной маршрут, "Северный поток", вышел из строя. В целом трубопроводные поставки из России составили лишь 11 процентов от общего импорта ЕС.

Еврокомиссия также заявила, что блок сократил потребление газа в июле-сентябре на 8 процентов в годовом выражении, или 5,1 миллиарда кубометров, до 59 миллиардов кубометров. Кроме того, ЕС удалось нарастить добычу газа на 9 процентов, или 1 миллиард кубометров, до 10,7 миллиарда кубометров.