Индия предложила другим странам инвестировать в ее нефтегазовые месторождения

Индия предлагает другим странам совместную разработку ее нефтегазовых месторождений и инвестировать в их разведку и добычу. Об этом заявил в пятницу министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури, выступая в ходе онлайн-саммита "Голос Глобального Юга", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Индия готова изучить возможности для совместной взаимовыгодной разработки нефтегазовых активов, а также приглашает инвестировать в разведку и добычу внутри страны", - сказал он.

По словам Сингха Пури, к 2025 году Индия намерена удвоить площадь разведки нефти и газа до 500 тыс. кв. км.

Глава индийского Миннефти также сообщил, что энергетические компании Chevron Corp, Exxon Mobil и Total Energies "заинтересованы в инвестициях в сектор разведки и добычи нефти и газа Индии".

Индия является третьим по величине импортером сырой нефти в мире после Китая и США. Южноазиатская республика обеспечивает более 80% своих потребностей в топливе за счет зарубежных поставок.