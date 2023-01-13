В Венгрии не видят альтернативы поставкам газа и нефти из России

Венгрия пока не видит альтернативы поставкам газа и нефти из России, которые по-прежнему обеспечивают ей гарантии энергоснабжения. Об этом заявил в пятницу госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер, выступая в программе телекомпании М1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в 2010 году Венгрия имела газовые соединения только с двумя соседними странами, а сейчас - с шестью. "Однако на российский газ приходится 85% потребления этого вида топлива в Венгрии, а на нефть - 65%. Это нельзя заменить в одночасье", - подчеркнул представитель МИД. Менцер напомнил, что в прошлом году в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию поступило 4,8 млрд кубометров газа.

По словам госсекретаря, расширить диверсификацию газовых поставок можно было бы за счет увеличения мощностей по производству СПГ в Хорватии, начала добычи на шельфовом месторождении Neptun Deep в Румынии, а также транспортировки азербайджанского газа. "Все эти варианты требуют много денег, времени и серьезного развития инфраструктуры, поэтому на данный момент российский газ незаменим", - подчеркнул Менцер.

Он также отметил, что единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия получает сейчас российское сырье, является нефтепровод из Хорватии. Однако, уточнил госсекретарь, он не обладает достаточной мощностью, а кроме того, хорваты хотят увеличить плату за транзит в два с половиной раза.