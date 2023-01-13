https://news.day.az/world/1528358.html В Армении озвучили место, где страна находится - ВИДЕО
В Армении озвучили место, где страна находится - ВИДЕО
В Армении озвучили место, где страна находится.
Как передает Day.Az, в интервью YouTube каналу Ноян Тапан помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян заявил, что у Армении есть только один путь - согнуться в позу креветки.
"Карабах не наш. Мир признал, что он там (принадлежит Азербайджану - ред). Армии у нас нет, союзников у нас нет. Всего нету, есть только один путь - согнуться в позу креветки, чтобы с пивом вас употребили. И сказать - идем и сдаемся", - признается Погосян.
Представляем вашему вниманию отрывок из интервью:
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