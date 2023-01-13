В Литве взорвался газопровод

Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы. Издание LTR сообщает об эвакуации жителей одной из деревень, передает Day.Az.

"В селе Пасвалис Венкемии Пасвальского района на улице Йонишкелис взорвался газопровод", - сообщает издание.

Уточняется, что высота факела на газопроводе составляла около 50 метров. Сейчас перекрыта трасса Шяуляй - Пакруойис - Пасвалис. Движение машин организовано по объездному пути.

На месте работают огнеборцы, также дежурят три наряда полиции. Данных о пострадавших нет.