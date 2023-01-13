https://news.day.az/world/1528367.html В Литве взорвался газопровод - ФОТО - ВИДЕО
В Литве взорвался газопровод - ФОТО - ВИДЕО
Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы. Издание LTR сообщает об эвакуации жителей одной из деревень, передает Day.Az.
"В селе Пасвалис Венкемии Пасвальского района на улице Йонишкелис взорвался газопровод", - сообщает издание.
Уточняется, что высота факела на газопроводе составляла около 50 метров. Сейчас перекрыта трасса Шяуляй - Пакруойис - Пасвалис. Движение машин организовано по объездному пути.
На месте работают огнеборцы, также дежурят три наряда полиции. Данных о пострадавших нет.
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