Грета Тунберг поддержала протестующих экоактивистов в Германии

Экоактивистка Грета Тунберг пришла в лагерь экологических активистов на месте заброшенного населенного пункта Лютцерат, где будет разрабатываться новая угольная шахта, и выразила им свою поддержку. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в пятницу газета Tagesspigel.

"Когда правительства и корпорации разрушают окружающую среду <...>, люди сопротивляются", - приводит газета ее слова. "Возмутительно то, насколько жестока полиция", - также заявила она. Газета утверждает, что девушка давно следит за развитием ситуации и примет участие в демонстрации, которая пройдет в субботу.

Ранее сообщалось, что германская полиция 11 января приступила к разгону лагеря. Активисты - около 300 человек - возвели баррикады, бросали в полицейских камни, запускали пиротехнику.

Лютцерат - расположенное посреди полей поселение, состоящее всего из десятка построек, административно принадлежит городу Эркеленц с 43 тыс. жителей. Населенный пункт находится на территории буроугольного карьера Гарцвайлер, который разрабатывает компания RWE, был расселен в 2006 году.

В последние дни в поселение съехались экоактивисты со всей Германии. Они напоминают, что расширение добычи бурого угля вредит климату и расширение разработки карьера противоречит усилиям ФРГ по достижению климатических целей. К ситуации вокруг Лютцерата в последние дни было приковано повышенное внимание местной общественности.