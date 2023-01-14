США и Япония укрепляют военное сотрудничество

Это по итогам встречи в Вашингтоне подтвердил Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида. Обозначили и главных противников - Китай и Северную Корею.

Полчаса хватило Джо Байдену и Фумио Кисида для того, чтобы детально обсудить расширение сотрудничества между США и Японией. В первую очередь в области безопасности. Итогами переговоров Байден явно остался доволен - улыбается, шутит с журналистами. Кисида же по-японски сдержан.

"Я честно могу сказать, что мы - США и Япония - никогда еще не были так близки. Мы модернизируем наш военный союз, опираясь на исторический рост расходов Японии на оборону и новую стратегию нацбезопасности. США в полной мере привержены этому союзу и, что еще важнее, обороне Японии" - заявил Байден.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Фумио Кисида отметил, что Япония в конце прошлого года сформулировала новую стратегию национальной безопасности. "При этом мы решили фундаментально укрепить наш оборонный потенциал", - уточнил японский премьер.

В качестве главной угрозы, как ранее заявил госсекретарь США, Вашингтон и Токио рассматривают Пекин. Обеспокоены они также северокорейскими испытаниями. А целью альянса указывается: "сделать Индо-Тихоокеанский регион открытым и свободным".

В Китае, наоборот, считают, что союз лишь усугубит ситуацию. "Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность" - сказал Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

Военный альянс Японии с США, приобретение средств "контратаки", увеличение военного бюджета вдвое - чуть больше месяца назад это было невозможно представить, учитывая конституцию страны восходящего солнца. Но от послевоенного пацифизма решили отказаться. Токио готово поражать вражеские базы ракетами и координировать свои действия со Штатами.

Но за все придется платить рядовым японцам. Кисида призывает граждан смириться с повышением налогов. На этом фоне его рейтинг неуклонно падает. Согласно данным NHK, поддерживает Кисиду всего 33% населения - на 3 меньше чем в декабре. Зато несогласных с политикой японского премьера - 45%. За поддержкой он отправился на Запад. За неделю посетил пять стран: Францию, Италию, Великобританию, Канаду и, конечно, Штаты. В Пекине это турне назвали "антикитайским".

"Дальнейшее сближение Японии с США вызывает глубокую тревогу, но не является неожиданностью после ее исторического сдвига в оборонной политике, который окажет долгосрочное и далекоидущее влияние на связи с Китаем и региональный ландшафт безопасности", - считает Лю Цзянъюн, специалист по Японии в Университете Цинхуа в Пекине.

Еще в преддверии встречи Байдена и Кисиды стало известно, что Штаты планируют усилить вооружение американских сил в Японии. Сейчас слегка откорректировали присутствие своих военных на острове Окинава. Американская пресса не скрывает, что это нужно для усиления противокорабельных возможностей, которые потребуются в случае вторжения Китая на Тайвань. Для этого американцы делают все возможное. Генерал-лейтенант Джеймс Бирман, командир морской пехоты США, в интервью Financial Times признал: Штаты заняты постановкой театра военных действий.