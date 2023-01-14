Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии растет на 10,30%, до $20,721 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:30 (GMT+4) субботы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 05:35, курс биткойна продолжил рост и находился на уровне $20,793 тыс. (+10,84%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".