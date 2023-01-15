Билл Гейтс предсказал «супербезопасное» ядерное оружие и вкусное искусственное мясо

Глобальное потепление превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия, ядерное оружие сможет быть "супербезопасным", а искусственное мясо станет "очень вкусным". Такие ответы пользователям Reddit дал миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, миру не удастся избежать превышения максимума, установленного в Парижском соглашении по климату 2015 года. Показатель в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем будет превышен.

Гейтс также указал, что неудачные попытки смягчить последствия изменения климата "замедлят прогресс, которого мы добиваемся в улучшении условий жизни". Он отметил, что в некоторых частях мира более 10% детей умирают в возрасте до пяти лет, а более 30% не имеют достаточного количества еды.

Современные ядерные реакторы, которые строит в том числе основанная им компания по ядерным инновациям TerraPower, используют жидкий натрий в качестве теплоносителя и уран в качестве источника топлива. По словам Гейтса, первый завод TerraPower построят в Вайоминге и введут в эксплуатацию к 2030 году.

"Это может внести огромный вклад в решение климатических проблем, поскольку будет недорогим и сверхбезопасным", - ответил бизнесмен.

Гейтс рассказал, что поддержал несколько компаний, работающих над производством постных мясных продуктов. А также компанию Memphis Meats (переименована в Upside Foods), которая берет клетки животных и выращивает на их основе продукты в лабораторных условиях.

"Я думаю, в конечном итоге эти продукты будут очень хороши, даже несмотря на то, что сегодня их доля невелика. Важно внедрять инновации в альтернативные способы производства мяса и способы, учитывающие климат. Для людей, которые хотят стать веганами, это здорово, но я не думаю, что большинство людей пойдут на это", - отметил Гейтс.

Он добавил: хотя инновации являются основным инструментом, имеющимся у людей для борьбы с изменением климата, каждый может внести вклад в смягчение последствий воздействия на него.

"Вы избиратель, потребитель, даритель и работник. В каждой из этих ролей вы можете помогать", - призвал Гейтс.