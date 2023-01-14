Вооруженное нападение на автомобиль произошло в Стамбуле на мосту Золотой Рог. Об инциденте сообщило местное агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают личность погибшего и нападавших. Движение по мосту и трассе Е5 в сторону Эдирне перекрыто.