https://news.day.az/world/1528428.html Вооруженное нападение в Стамбуле есть погибший
Вооруженное нападение в Стамбуле есть погибший
Вооруженное нападение на автомобиль произошло в Стамбуле на мосту Золотой Рог. Об инциденте сообщило местное агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают личность погибшего и нападавших. Движение по мосту и трассе Е5 в сторону Эдирне перекрыто.
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