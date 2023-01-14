Смертоносный торнадо обрушился на США

Целая серия мощных торнадо обрушилась на Джорджию, Кентукки и Алабаму. По всему побережью, масштабные разрушения. Почти каждую минуту спасатели регистрируют новые сообщения о пропаже людей. Власти в ответ лишь разводят руками против стихии они бессильны. Подробностями поделился корреспондент "Известий" Анатолий Харитонов.

Смертоносный торнадо переворачивает многотонные фуры. Сейчас эта трасса заблокирована, повсюду груды железа и поваленные деревья. Местные жители оказались в западне, но находиться дома тоже небезопасно.

Ураган обрушился на юг восточного побережья страны. вот так сейчас выглядят города в Алабме, Кентуки и Джорджии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, населенные пункты стерты, от некоторых зданий остались лишь фундаменты. Переждав непогоду в укрытии, местные жители возвращаются в поисках личных вещей. Но найти здесь что-то -- просто невозможно.

"Я здесь просто для того, чтобы оценить, есть ли хоть что-то, что я могу спасти из вещей. Но теперь я понял, что у меня ничего нет", - говорит местный житель Джастин Уоллес.

"Это был дом моей мамы. Она прожила здесь 25 лет. А теперь от дома ни следа. Но мы благодарим бога, что остались живы", - говорит американец.

Оценить ущерб сейчас невозможно, стихия продолжает бушевать. Точное число жертв к этой минуте - 9 человек, среди погибших 5-летний ребенок. Его родные не успели добежать до укрытия. Больницы переполнены. Десятки пострадавших с переломами и ушибами, ждут помощи в очередях по несколько часов. И в это же время над океаном-- откуда и пришел циклон -- поднимается сильный ветер. Власти штатов ждут нового удара.

"Мы слышали страшный рёв. Повсюду летело стекло. Было слышно, как крышу буквально срывает прямо над нашими головами", - говорит житель Рэй Хогг.

А это уже западное побережье - Калифорнию затопило. Жители сразу нескольких городов вынуждены были бежать из собственных домов. Когда отступит вода-- непонятно. И прогнозы синоптиков - неутешительны - США остаются под ударом стихии до конца месяца. Штормовое предупреждение действует до конца недели.