Индия ограничит закупки нефти у России при смене условий
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Индия может ограничить покупку нефти из России, если будут изменены некоторые условия. Об этом сообщает ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на представителей министерства нефти и промышленности страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указали, что введение потолка цен на нефть из России со стороны западных стран не повлияло на закупки топлива Индией, так как его стоимость на уровне $53-56 за баррель. Однако у властей Индии есть в разработке варианты, когда баррель нефти может превысить $60.

Источник газеты добавил, что при условии роста стоимости барреля нефти выше $60 или при определенных вторичных санкциях со стороны Евросоюза в отношении покупателей российский нефти, поставки могут быть ограничены.